 

Эксперты назвали самыми беспроблемными авто в мире Kia и Dodge

25.06.2020, 11:17, Разное

Согласно мнению экспертов JD Power, самыми беспроблемными авто в мире признаны Kia и Dodge. Причем, надежность последнего бренда, который разделил первое место с лидером, удивила специалистов.
На сотню авто Kia и Dodge сталкиваются с 136 проблемами в течение первых трех месяцев после того, как покупатели приобретают машины. Уже шестой год корейский бренд становится осознанным выбором многих автолюбителей. Второе место разделили производители Ram и Chevrolet с показателями 141 проблема на сто транспортных средств.

Далее расположились бренды Genesis, Mitsubishi и Buick с результатами 142, 148 и 150 проблем соответственно. Антилидерами рейтинга, составленного специалистами JD Power, стали компании Audi, Land Rover и Tesla, показавшая 250 проблем на сотню машин. При этом, американский бренд впервые принимал участие в подобном исследовании.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Официально анонсирован смартфон LG Velvet

17.06 / Дмитрий Медведев заявил о риске финансового кризиса в зарубежных странах

08.06 / Мнение: Будет ли суд по «делу Скрипалей»?

22.05 / Российский спутник зафиксировал очищение атмосферы над Уханем за время пандемии

27.05 / Американские ученые определили новое направление для лечения алкоголизма

15.05 / Скандалы: Зарабатывай с «Ростехом»

18.06 / Мнение: Откуда в Севастополь «надуло» коноплю?

19.05 / Скандалы: Цифровой ошейник

16.04 / Выбор не редакции

09.06 / Личное: Хорошая новость. Или нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска