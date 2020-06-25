Эксперты назвали самыми беспроблемными авто в мире Kia и Dodge

25.06.2020, 11:17, Разное

Согласно мнению экспертов JD Power, самыми беспроблемными авто в мире признаны Kia и Dodge. Причем, надежность последнего бренда, который разделил первое место с лидером, удивила специалистов.

На сотню авто Kia и Dodge сталкиваются с 136 проблемами в течение первых трех месяцев после того, как покупатели приобретают машины. Уже шестой год корейский бренд становится осознанным выбором многих автолюбителей. Второе место разделили производители Ram и Chevrolet с показателями 141 проблема на сто транспортных средств.

Далее расположились бренды Genesis, Mitsubishi и Buick с результатами 142, 148 и 150 проблем соответственно. Антилидерами рейтинга, составленного специалистами JD Power, стали компании Audi, Land Rover и Tesla, показавшая 250 проблем на сотню машин. При этом, американский бренд впервые принимал участие в подобном исследовании.