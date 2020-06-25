Венецианская комиссия признала верховенство Конституции легитимным

25.06.2020, 11:16, Новости дня

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) в заключении на тему поправок к Конституции РФ признала легитимность приоритета основного закона, сообщила сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Абсолютно недопустимы спекуляции, которые продолжаются в отношении оценки Венецианской комиссии Совета Европы статьи 79 конституции. Речь идет о том, что на самом деле в заключении Венецианская комиссия указала, что верховенство конституции – это абсолютно легитимно. Соотношение национального и международного права определяется самим государством, это его суверенное право», – цитирует ТАСС Хабриеву.

Так она прокомментировала ранее опубликованные оценки комиссии вынесенной на общероссийское голосование поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом.

По словам Хабриевой, в решении комиссии отмечено, что в странах с приоритетом конституции над международным правом (это почти все страны Европы, США, Япония) «возможны коллизии».

«В этих случаях Венецианская комиссия говорит, что вопрос должен решаться в диалоге между Европейским судом по правам человека и конституционным судом», – пояснила она, добавив, что Конституционный суд РФ уже ведет такую работу.

Директор Института добавила, что детальное разъяснение оценок Венецианской комиссии опубликовано на сайте Ассоциации юристов России.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.