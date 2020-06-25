Инсайдер об отношениях Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне: “Карантин их по-настоящему сблизил”

25.06.2020, 11:15, Разное

Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Камила Морроне стараются держать свои отношения подальше от глаз общественности, но иногда западным инсайдерам все же удается узнать некоторые подробности личной жизни звезд. Так, источник журнала People сообщил, что, в отличие от многих пар, распавшихся во время пандемии коронавируса, на эту пару вынужденная самоизоляция повлияла положительно.

Обычно он очень независим, проводит много времени с друзьями, но из-за карантина большую часть жизни посвящал Камиле. Они находились рядом 24/7 в течение нескольких месяцев, изолировались в его доме,

– сообщил инсайдер, отметив, что Ди Каприо по отношению к Морроне настроен очень серьезно:

Он любит быть с ней, они стали очень близки.

Леонардо Ди Каприо и Камила МорронеОтметим, что недавно Ди Каприо организовал вечеринку в честь дня рождения Морроне. Оскароносный актер выбрал в качестве концепции вестерн-тематику, попросив гостей прийти на торжество в ковбойских шляпах. Как сообщает Page Six, частная вечеринка прошла на яхте: судно отплыло от Марина-дель-Рей, штат Калифорния, около 11:00 – по направлению к Малибу, вернувшись на берег около 16:30. Среди присутствовавших на вечеринке значились Нина Добрев и ее парень Шон Уайт, а также давние друзья Лео – Кевин Коннолли и Лукас Хаас.

Леонардо Ди Каприо и Камила МорронеО романе 23-летней начинающей актрисы Камилы Морроне и 45-летнего Леонардо Ди Каприо начали говорить в конце 2017 года. Влюбленные не комментирует свои отношения и не выходят вместе в свет, но регулярно попадают в объективы папарацци во время совместных прогулок и отдыха. Исключение из собственных правил Камила сделала лишь в интервью Los Angeles Times, где поделилась своими мыслями насчет их с Лео разницы в возрасте и внимания к их паре.

В Голливуде, да и во всем мире, было и есть столько пар с большой разницей в возрасте! Я считаю, что люди должны заводить отношения с теми, с кем они хотят, и не обращать внимания на предрассудки… Я надеюсь, что, посмотрев мой новый фильм, все больше и больше людей начнут воспринимать меня как отдельную личность, а не просто как девушку известного человека. В любой паре каждый должен сам из себя что-то представлять. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но буду стараться ускользать от этих вопросов и тем,

– заявила Камила, намекая на новый фильм со своим участием – “Микки и медведь”.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне