Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание за клевету, из-за которой ее лишили рекламного контракта

25.06.2020, 11:15, Разное

Я подаю в суд на издание Business insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком “Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми” и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды – это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне,

– сделала заявление Ксения Собчак у себя в соцсетях.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)24 Июн 2020 в 2:49 PDT

Статья, о которой идет речь в посте Собчак, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня под заголовком “Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет темнокожих “глупыми и ленивыми”. В материале приводится ряд высказываний Ксении на тему протестов, вот уже больше месяца продолжающихся по всей Америке. В частности, журналисты перевели пост Собчак из ее аккаунта в Instagram за 5 июня:

То, что происходит сейчас в Америке, – это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав, если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно “в***ать”, давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости.

Стоит также отметить, в день публикации материала Business Insider стало известно, что немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак после 8 лет сотрудничества. Поводом стали посты журналиста в ее Instagram, которые компания сочла расистскими. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung уточняет, что Audi собирались прекратить отношения с Ксенией еще в марте из-за ее “неоднозначного образа”.

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Люди не любят думать. Им легче думать толпой. Так безопаснее-никакой ответственности. В карусели -кадры того, как «борцы за справедливость» громят магазин @hermes ,а моя подруга тщетно пытается вызвать полицию. При этом главные редакторы доживающих свой век журналов, уважаемые деятели фэшн индустрии, продолжают херачить черные квадратики у себя в инстаграмме. То есть другими словами,они говорят своим прямым (!!) рекламодателям : «ну подумаешь,вам разгромили ваш бизнес,вы ж еще заработаете,а люди негодуют, за права чернокожих борятся». Чувство вины-самое серьезное оружие вора. И вот уже сегодняшние белые талантливые парни, которые не поступят в Лигу Плюща только потому,что там есть специальные «квоты» для черных ,должны гордо нести вину своих предков (а может и не своих ,но кого это интересует?). В погоне за справедливостью почему-то всегда совершается еще большая несправедливость. То ,что происходит сейчас в Америке -это лишнее доказательство ,что сколько людям не давай свободы и прав -если эти люди неуспешны,они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те,кто сумел осознать ,что для успеха нужно «вьебывать», давно стали уже условными Наоми Кэмбел,Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Июн 2020 в 2:59 PDT