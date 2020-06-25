 

Жители Алтайского края перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением

25.06.2020, 10:55, Новости дня

В поселке Сибирская долина под Барнаулом местные жители перекрыли трассу, сообщают Сибирь.Реалии. Протестующие добиваются решения ситуации с постоянными перебоями с водоснабжением. 

“Вода, во-первых, плохого качества и самый дорогой тариф в городе. Напора днем нет, а вечером воды в кране вообще нет. Администрация уже год никак не реагирует, одни отписки”, – написала жительница Сибирской долины Татьяна в паблике “Инцидент Барнаул” вконтакте.

Поселок расположен на Змеиногорском тракте, это главная южная магистраль Барнаула. Поздним вечером 24 июня жители поселка собрались у пешеходного перехода и стали его часто переходить, образовалась пробка. Ночью протестующие люди, около сотни человек, полностью перекрыли тракт. На место прибыло несколько экипажей полиции, но столкновений с сотрудниками органов правопорядка не было.

Протестующие разошлись только к утру. Жители Барнаула отнеслись к акции по-разному. “Молодцы, отстаивайте свои права, только дорогу перед администрацией перекрывайте. Народ домой возвращается, а вы здесь свои поселковые вопросы за счет неповинных людей решаете”, – упрекают жителей “Сибирской долины” одни. “Это все из-за воды. Она реально отвратительная! Воняет канализацией! Администрацию за это надо привлечь!” – пишут другие.

Жители поселка убеждены, что после того как застройщик сдал их дома и возглавил местную управляющую компанию, для населения ничего не делалось. Акцией протеста они намерены привлечь внимание чиновников и правоохранительных органов.

Утром 25 июня региональная прокуратура сообщила о начале проверки качества водоснабжения в Сибирской долине.

 



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