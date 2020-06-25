В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека

25.06.2020, 10:55, Новости дня

По данным на 25 июня, за последние сутки в России медики подтверждили 7 113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 613 994.

Больше всего новых случаев в Москве – 885, в Московской области – 467, Ханты-Мансийском АО – 319, в Санкт-Петербурге – 221.

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник – 7,4 тысячи, в понедельник – 7,6 тысячи, в воскресенье – 7,7 тысячи.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 92 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 605 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164, за прошедшие сутки выписано 6 342 человека.

Общее количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,4 млн человек, умерших – более 482 тысяч.

По официальным данным, больше всего смертей зарегистрировано в США (122 тысячи), Бразилии (53,8 тысячи), Великобритании (43,1 тысячи), Италии (34,6 тысячи) и Франции (29,7 тысячи).

В США количество выявленных зараженных приблизилось к 2,4 млн человек. На втором месте – Бразилия, где число заражений превысило 1,1 млн человек. Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире по числу заражений.