 

Губернатор Висконсина задействовал Национальную гвардию на фоне протестов

25.06.2020, 10:54, Новости дня

Губернатор Висконсина Тони Эверс задействовал Национальную гвардию для охраны принадлежащих штату зданий на фоне беспорядков в столице Висконсина Мэдисоне.

«В результате протестов в Мэдисоне минувшей ночью случайные прохожие получили серьезные травмы, а имуществу штата был нанесен значительный ущерб», – говорится в заявлении Эверса.

«Национальная гвардия Висконсина будет работать в рамках ограниченных полномочий, с тем чтобы люди могли пользоваться правами, предусмотренными Первой поправкой [к Конституции США, гарантирующей свободу слова], и при этом была бы обеспечена защита людей, зданий и инфраструктуры штата», – отмечается в заявлении.

Во вторник вечером демонстранты повалили два памятника у Капитолия штата. Судя по фотографиям, один из памятников был сброшен с основания и потоплен в ближайшем водоеме.

Сенатор штата Тим Карпентер заявил, что демонстранты напали на него и «били ногами по голове», когда он снимал их у Капитолия вечером во вторник.

Полиция заявила, что группа, состоящая из 200-300 человек, также бросала бутылки с зажигательной смесью в правительственное здание и пыталась прорваться в здание Капитолия.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Кононенко назвал травлю Тодоренко «подлостью чистой воды»

07.06 / ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранен прохожий

21.06 / В кинотеатры AMC без маски не пустят

22.04 / Трамп посадил дерево перед Белым домом в честь Дня Земли

18.05 / В психоневрологическом интернате в Петербурге почти полтысячи человек заразились коронавирусом

24.04 / Овсянников официально уволен с поста замглавы Минпромторга

05.06 / Мнения: В западном мире идет спецоперация по захвату власти

13.06 / Пожар в газохранилище в Казани начался после взрыва в здании операторной

18.04 / В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

07.06 / Журналист Илья Азар вышел на свободу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска