Губернатор Висконсина задействовал Национальную гвардию на фоне протестов

25.06.2020, 10:54, Новости дня

Губернатор Висконсина Тони Эверс задействовал Национальную гвардию для охраны принадлежащих штату зданий на фоне беспорядков в столице Висконсина Мэдисоне.

«В результате протестов в Мэдисоне минувшей ночью случайные прохожие получили серьезные травмы, а имуществу штата был нанесен значительный ущерб», – говорится в заявлении Эверса.

«Национальная гвардия Висконсина будет работать в рамках ограниченных полномочий, с тем чтобы люди могли пользоваться правами, предусмотренными Первой поправкой [к Конституции США, гарантирующей свободу слова], и при этом была бы обеспечена защита людей, зданий и инфраструктуры штата», – отмечается в заявлении.

Во вторник вечером демонстранты повалили два памятника у Капитолия штата. Судя по фотографиям, один из памятников был сброшен с основания и потоплен в ближайшем водоеме.

Сенатор штата Тим Карпентер заявил, что демонстранты напали на него и «били ногами по голове», когда он снимал их у Капитолия вечером во вторник.

Полиция заявила, что группа, состоящая из 200-300 человек, также бросала бутылки с зажигательной смесью в правительственное здание и пыталась прорваться в здание Капитолия.