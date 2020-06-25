 

Ученые с помощью генной терапии избавили мышей от аналога болезни Паркинсона

25.06.2020, 10:53, Разное

Ученые из Калифорнийского университета в лабораторных условиях пытались избавить мышей от недуга, аналогичного болезни Паркинсона, применив генную терапию. Им это удалось с помощью блокировки работы гена, который препятствует формированию в пораженных областях мозга новых нейронов.
По словам биолога Сан-Диего Сяндун Фу, методика по своей сути довольно простая. Ученые многие десятилетия безуспешно пытаются вырастить нейроны, которые будут пригодны для борьбы с подобными расстройствами. Поэтому сотрудники Калифорнийского университета удивились, что такое вообще возможно.

Ученые еще не до конца понимают, какой механизм развития болезни Паркинсона. Сяндун Фу со своими коллегами разработал экспериментальную терапию и проверил ее действие на лабораторных грызунах. Биологи предпринимали попытки заблокировать работу белка РТВ, применяя для этого РНК-молекулы. Эксперименты не увенчались успехом, поэтому было решено использовать альтернативу – полностью удалить из генома PTB. Данные действия привели к тому, что тельца стали полноценными нейронами, которые замещали погибшие клетки и формировали новые взаимосвязи с соседними. В результате эксперимента мыши остались абсолютно здоровыми.



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