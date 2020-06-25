 

Блогеры заметили ЛГБТ-флаг на здании посольства США в Москве

25.06.2020, 10:53, Новости дня

Пользователи Сети заметили флаг ЛГБТ-сообщества, появившийся в четверг утром на здании посольства США в Москве в связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне.

«Несмотря на отказ (президента США Днальда) Трампа поддержать прайд, дипломаты по всему миру стали вывешивать ЛГБТ-флаги. Вот и посольство США в Москве сегодня присоединилось к такой акции. Здоровая солидарность», – пишет Ксения Собчак в Telegram.

Факт присутствия ЛГБТ-флага на здании посольства подтвердил и телеведущий Владимир Соловьев. «Флаг ЛГБТ на американском посольстве в Москве оказался правдой», – написал он.

Другие пользователи Сети с иронией отнесли к акции американского посльства.

«Кажется, это называется каминг-аут. Нельзя сказать, что мы так не догадывались. Но спасибо, вам товарищи, за откровенность. Теперь знаем точно – насчет вас мы не ошибались», – отметил журналист Андрей Медведев.

«Да мы и так в курсе были», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.

Июнь считается в США «месяцем гордости» ЛГБТ-сообщества, поскольку именно в первый месяц лета в 1969 года в Нью-Йорке прошла волна незапланированных демонстраций против полицейского рейда на гей-бары. Протесты получили название Стоунволлский бунт, поскольку первое столкновение с правоохранителями случилось 28 июня 1969 года в баре Стоунволл-инн. Эти столкновения часто приводятся в качестве первого случая в истории, когда представители гей-сообщества оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования геев. Считается, что бунты стали определяющим событием, ознаменовавшим начало массового движения за соблюдение прав человека в отношении ЛГБТ в США и во всем мире.

Ранее в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом прошла акция в Киеве: активисты подняли на дроне радужный флаг к статуе «Родины-матери» так, будто он прикреплен к мечу в руке у памятника.



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