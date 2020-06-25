Ученые из США создали пластырь для операций на внутренних органах

25.06.2020, 10:53, Разное

Американские исследователи создали уникальное медицинское средство для операций на внутренних органах. Исследователи из Технологического института штата Массачусетс нашли способ за считанные секунды скрепить разрывы на стенках кишечника или легочных тканей.

Интересно, что инновация легка в использовании, подобно пластырю, средство можно в любой момент удалить в случае необходимости. Благодаря изобретению, станет возможным вовремя и эффективно предотвратить разрыв тканей практически любых внутренних органов. Также клей, разработанный на основе специального гидрогеля, поможет фиксировать имплантанты или их части.

Кроме того, используя уникальный «скотч», врачам будет удобно регулировать положение тканей или стенок органов прямо во время операций. Состоит вещество из ряда биосовместимых полимеров, а прочно скрепить его с белками на поверхностях тканей дает возможность используемый в пластыре N-гидроксисукцинимид. Растворитель для клееобразной массы создан учеными на основе бикарбоната натрия и антиоксиданта глутатиона. Испытания изобретения на легких, кишечнике и сердце свиньи дали положительные результаты.

Склеенные ткани без какого-либо ущерба отделяются друг от друга в течение пяти минут. А дополнительная версия пластыря с микроскопическими порами позволяет проводить по таким каналам раствор и клей. Дальнейшие разработки позволят уже в ближайшее время применять новые материалы в операционных любых больниц по всему миру. Хирурги будут быстро и качественно скреплять, фиксировать, регулировать и отсоединять ткани, не оказывая негативного влияния на органы.