 

Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Пермский край готов к переходу на второй этап снятия ограничений. Об этом заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова. От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений. Об этом сообщила ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1".

Как уточнили в краевом Минздраве, на сегодняшний день показатель заболеваемости в регионе равен 131,4 на 100 тысяч населения, в то время как в среднем по РФ он держится на уровне 403,6. Это в 3,2 раза ниже общероссийских показателей и в 1,8 раза ниже, чем по ПФО. Глава ведомства считает, что у регион имеет все предпосылки для перехода к следующему этапу снятия ограничений.

Напомним, на втором этапе снятия карантина начинают работать непродовольственные магазины площадью не более 800 квадратных метров с отдельным входом. При этом люди должны находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Кроме того, по согласованию с санврачом смогут откроется ряд образовательных организаций и организаций в сфере торговли, в том числе уличных.

Текст:

ГТРК "Пермь"



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