 

Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в МИД РФ в связи с проведением в Крыму и самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР парадов в честь 75-летия Победы.

По мнению дипломатов, проведение Россией таких мероприятий "на временно оккупированных ею территориях Украины" нарушает украинские законы, а также международное право, в частности, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины.

Кроме того, в документе указывается, что проведение парадов также нарушает Минские соглашения, демонстрирует курс Москвы на дальнейшую эскалацию конфликта, а проводимая политика милитаризации Крыма "представляет серьезную угрозу европейской безопасности", передает ТАСС.

24 июня во многих российских городах, в том числе в Симферополе и Севастополе, прошли парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Традиционные праздничные мероприятия, обычно проводящиеся 9 мая, в этом году были перенесены на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.



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