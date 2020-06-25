Роскачество разъяснило правила возврата средств за несделанную покупку

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Специалисты Роскачества дали рекомендации покупателям, как вернуть деньги за товар, который они не приобретали.

«Если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал – это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», в том числе «обмеривание», обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам «пробили» в чеке не приобретаемые товары или случайно», – цитирует пресс-служба замруководителя Роскачества Александра Борисова.

Для начала необходимо обратиться к администрации магазина, предъявить чек. Отсутствие покупаемого товара в корзине при его наличии в чеке помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале.

Если таких видеозаписей нет, покупатель имеет право требовать произвести сверку по номенклатуре товара: проверить физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе.

Отмечается, если продавец игнорирует или не удовлетворяет требования покупателя, последний может подать заявление в суд.

В случае если суд принял сторону покупателя, за отказом продавца удовлетворять претензию последует штраф, который составляет 50% от суммы, присужденной судом. Кроме того, по заявлению покупателя с продавца могут частично или полностью взыскать расходы, потраченные истцом для защиты своих прав.

В Роскачестве отметили, если магазин занял оборонительные позиции, также нужно обращаться в Роспотребнадзор.

«Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности, затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности», – указывают в организации.

Штрафы за такие правонарушения составляют от 10 до 40 тыс. рублей. Это немного, но принципиальная позиция потребителей станет серьезным основанием для администрации магазина пересмотреть свою политику в отношении покупателя, отметили в Роскачестве.

Ранее Роскачество провело исследования куриного филе 15 торговых марок, выявив в части из них следы хлора и антибиотиков.