 

В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин вместе с коллегой по фракции Федотом Тумусовым внесет в Госдуму законопроект, закрепляющий право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству, обеспечив таким образом права владельцев Telegram-каналов.

«Сегодня вносим законопроект, отчасти пересекающийся с нашей предыдущей инициативой по мессенджерам. Сложившимся коллективом авторов с коллегой @tumusov_official (депутат Федот Тумусов) предлагаем закрепить право собственности граждан на телефонные номера», – написал Ионин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сегодня номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат, однако вопрос права собственности абонента на свой номер становится актуальным, если человек, как отметил депутат, ведет популярный канал в мессенджерах или социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. К номеру также может быть привязан онлайн-банк и многое другое, добавил парламентарий.

«Лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки. Таким образом, в современных условиях логично закрепить право собственности абонента на его телефонный номер. При этом передача номера в собственность будет дополнительной услугой, которая будет обязательной только по желанию абонента. Она позволит собственнику, к примеру, передавать номер по наследству», – рассказал Ионин.

Ранее стало известно, что база данных, содержащая информацию о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram, появилась на одном из форумов в даркнете.



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