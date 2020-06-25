 

В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

25.06.2020, 10:30, Новости дня

Более 18,1 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 307 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте ведомства. 

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются более 307 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 613 тыс. случаев заболевания. 



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