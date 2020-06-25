OnePlus намекнула на выход смартфона OnePlus Z в июле азбукой Морзе

25.06.2020, 10:30, Разное

Компания OnePlus в июле готовит к выходу на рынок очередной гаджет, как считают эксперты, смартфон получит название OnePlus Z. Маркетологи китайского IT-гиганта оригинально намекнули на выход устройства, использовав для этого азбуку Морзе.

Ранее специалисты сферы мобильных технологий предполагали, что смартфон станет Lite-модификацией аппарата OnePlus 8. Сейчас, кроме версии о выходе устройства с индексом Z, есть мнение, что новый гаджет, вышедший в июле, получит название OnePlus Nord. Информация о грядущей новинке появилась на официальной странице компании в соцсети Instagram. Рекламный тизер смартфона содержит сообщение, составленное азбукой Морзе. Его расшифровка говорит о том, что уже в следующем месяце поклонников технологий от OnePlus ожидает подарок, выход нового «умного телефона».

Ранее представители компании сообщали, что презентация следующего бюджетного устройства пройдет в Индии 10 июля. Кроме того, анонс смартфона состоится и в странах Европы. Технологическое оснащение OnePlus Z будет на высоком уровне, так, за производительность аппарата отвечает процессор Qualcomm Snapdragon версии 765G и 6 или 8-гигабайтный модуль оперативной памяти. Частота обновления 6,55-дюймового AMOLED-экрана составляет 90 Гц.

Минимальная вместительность флеш-накопителя будет равна 128 гигабайтам, а емкий аккумулятор в 4 тысячи мАч позволит работать без подзарядки достаточно долго. При этом девайс поддерживает функцию быстрой зарядки в 30-ватт. Ценник смартфона OnePlus Z, подготовленного к выходу на рынок в июле, ориентировочно не превысит отметки в 300 долларов.