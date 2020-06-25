 

COVID-19 в Киеве: 81 новый случай

25.06.2020, 10:25, Новости дня

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 81 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, три девочки от двух до 14 лет, 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и четверо мальчиков от семи до 17 лет. В их числе трое медиков.

За сутки госпитализировали 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе (13), Оболонском и Соломенском (по 12) и в Шевченковском районе (девять случаев).

По состоянию на сегодняшний день в столице уже зарегистрировано 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 101 человек умер, 1473 выздоровели.

“Вирус не отступил. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью. Берегите себя”, – добавил Кличко.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину….

Posted by Кличко – мер on Kolmapäev, 24. juuni 2020

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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