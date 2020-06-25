 

Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета

25.06.2020, 10:23, Разное

Эндокринолог Надежда Максимова считает, что первым симптомом возможного диабета может быть повышенное содержание глюкозы в крови. Это не означает наличие заболевания, но при наличии этого признака нужно внимательно следить за здоровьем.

Врач отметила, что диабет не всегда бывает врожденным. К нему могут привести лишний вес и низкий уровень физической активности. Чтобы избежать развития недуга, специалист советует совершать физические нагрузки 2,5 часа в неделю.



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