Озвучена дата продаж премиального кроссовера WEY VV7 GT Brabus

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25.06.2020, 9:54, Новости дня

Объявлена дата начала продаж обновленной версии купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.

В свою очередь, уже в июле производитель начинает продажи на местном рынке. Вместе с тем автомобиль существенно отличается от предшественника, о чем свидетельствуют новые бампера, колесные арки, задний диффузор, а также спортивная выхлопная система. Вместе с тем производителем принята за основу версия WEY VV7, которая существенно модернизирована и получила и улучшенный вид.

В салоне применили модернизированную переднюю панель со встроенным сенсорным экраном мультимедийной системы. Под капотом кроссовера WEY VV7 GT установлен 2-литровый турбированный мотор на 227 л.с. мощности. Автомобиль поставляется с 7-ступенчатой трансмиссией и полным приводом.



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