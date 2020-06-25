Озвучена дата продаж премиального кроссовера WEY VV7 GT Brabus

25.06.2020, 9:54, Новости дня

Объявлена дата начала продаж обновленной версии купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.

В свою очередь, уже в июле производитель начинает продажи на местном рынке. Вместе с тем автомобиль существенно отличается от предшественника, о чем свидетельствуют новые бампера, колесные арки, задний диффузор, а также спортивная выхлопная система. Вместе с тем производителем принята за основу версия WEY VV7, которая существенно модернизирована и получила и улучшенный вид.

В салоне применили модернизированную переднюю панель со встроенным сенсорным экраном мультимедийной системы. Под капотом кроссовера WEY VV7 GT установлен 2-литровый турбированный мотор на 227 л.с. мощности. Автомобиль поставляется с 7-ступенчатой трансмиссией и полным приводом.