Недорогой кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

25.06.2020, 9:54, Новости дня

Модель Hyundai ix35 поступила в продажу в 2017 году, тогда как в нынешнем году на рынке появилась модернизированная версия кроссовера.

За минувший месяц удалось продать порядка 5 тысяч экземпляров автомобиля, благодаря чему он завоевал имя самого востребованного у южнокорейского бренда. В свою очередь, недорогая модель имеет привлекательную внешность, отличающуюся от предшественника и похожую на актуальное поколение полноразмерного кроссовера Hyundai Tucson.

Из технических параметров следует выделить 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 163 л.с. Также покупателям доступна модификация с 1,4-литровым мотором, который выдает 140 л.с. мощности. Модель во всех комплектациях имеет 7-ступенчатую коробку передач.