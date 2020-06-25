 

Ксения Бородина поспорила с критиками о своей внешности на миллион рублей

25.06.2020, 9:53, Разное

Ксения Бородина в микроблоге в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала в компании своего супруга Курбана Омарова. Телеведущая решила поспорить с критиками о своём внешнем виде на миллион рублей.
Ксения Бородина рассказала, что ей нравится общаться со своей аудиторией, однако иногда находятся люди, которые задают бестактные вопросы о внешнем виде. Телеведущая старается следить за собой, «как и любая женщина, которая себя любит». В большинстве случаев подписчики интересуются изменениями, произошедшими с губами знаменитости. В ответ на большое количество комментариев по поводу исправления формы губ телеведущая предложила поспорить на 1 миллион рублей. Знаменитость готова сделать узи губ, чтобы доказать отсутствие филлеров.

Если это окажется неправдой, то она согласна отдать деньги самому смелому хейтеру, который захочет с ней поспорить. Самым «любимым» Бородина считает вопрос об асимметрии губ. Она отмечает, что не привыкла интересоваться внешними изменениями чужого человека и призывает поклонников следовать её примеру. «Человек является живым существом, и с лицом, и с головой все может произойти, и с попой тоже, однако почему же вы иногда думаете только ей?!», – задалась вопросом Бородина. Телеведущая также решила узнать, почему подписчиков так интересует её родинка под глазом. Согласно утверждению знаменитости, люди не могут быть идеальными и совершенными, каждый имеет достоинства и недостатки, однако именно критикуя кого-то человек показывает, чем наполнена его душа – негативом или любовь.[center]



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнение: Распечатывая кубышку

29.05 / Мнение: Петербург глумится над Москвой?

20.05 / «Родители учили меня быть удобным для мира»

08.05 / Мнение: Из Венесуэлы с любовью

24.06 / Ученые обнаружили связанные с диабетом и вызывающие тяжелые заболевания особенности генома

01.06 / Мнение: В поисках отзыва

06.05 / Скандалы: Не было бы свободы да пандемия помогла

28.04 / Эмма Уотсон встречается с экс-служащим компании по производству конопли

15.06 / Личное: Мужчины должны бояться

19.06 / В гости не по правилам: Эммануэль Макрон покинул Францию впервые после карантина и встретился с принцем Чарльзом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска