Ксения Бородина поспорила с критиками о своей внешности на миллион рублей

25.06.2020, 9:53, Разное

Ксения Бородина в микроблоге в Instagram опубликовала снимок, на котором предстала в компании своего супруга Курбана Омарова. Телеведущая решила поспорить с критиками о своём внешнем виде на миллион рублей.

Ксения Бородина рассказала, что ей нравится общаться со своей аудиторией, однако иногда находятся люди, которые задают бестактные вопросы о внешнем виде. Телеведущая старается следить за собой, «как и любая женщина, которая себя любит». В большинстве случаев подписчики интересуются изменениями, произошедшими с губами знаменитости. В ответ на большое количество комментариев по поводу исправления формы губ телеведущая предложила поспорить на 1 миллион рублей. Знаменитость готова сделать узи губ, чтобы доказать отсутствие филлеров.

Если это окажется неправдой, то она согласна отдать деньги самому смелому хейтеру, который захочет с ней поспорить. Самым «любимым» Бородина считает вопрос об асимметрии губ. Она отмечает, что не привыкла интересоваться внешними изменениями чужого человека и призывает поклонников следовать её примеру. «Человек является живым существом, и с лицом, и с головой все может произойти, и с попой тоже, однако почему же вы иногда думаете только ей?!», – задалась вопросом Бородина. Телеведущая также решила узнать, почему подписчиков так интересует её родинка под глазом. Согласно утверждению знаменитости, люди не могут быть идеальными и совершенными, каждый имеет достоинства и недостатки, однако именно критикуя кого-то человек показывает, чем наполнена его душа – негативом или любовь.[center]