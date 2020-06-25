 

Ученым удалось с помощью 3D-технологии реконструировать сожженные кости

25.06.2020, 9:53, Разное

Ученые, которые работают в Университете Портсмута, разработали новый способ, с помощью которого можно демонстрировать трехмерные модели сожженных костей в суде для присяжных. Реконструировать хрупкие доказательства судмедэкспертам удалось благодаря применению 3D-технологии.
По словам доктора Кэтрин Браун, изначально устанавливается, были ли человеческие останки одним целым. Для этого проводят анализ физической пригодности, который основывается на ручной обработке судмедэкспертами. Однако восстанавливать останки сложно из-за хрупкости или того, что они острые и въедены в различные материалы. Поэтому исследователи решили прибегнуть к 3D-технологии. Оказалось, что нет необходимости чрезмерно обрабатывать деликатные кости, так как с этой задачей отлично справляется трехмерная визуализация с последующей печатью.

В результате новой методики были сведены к минимуму возможность загрязнения и ущерба при проведении анализа физической пригодности. Также 3D-отпечатки можно демонстрировать присяжным в суде, чтобы они наглядно изучили доказательства с помощью виртуальных моделей с визуализацией 360 градусов.



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