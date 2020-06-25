Медведев одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 9:48, Новости дня

Заместитель председателя Совета Безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к Конституции.

Утром в четверг, в первый день проведения очного голосования, Медведев приехал к зданию «Шуваловской гимназии №1448» на улице Довженко в столичном районе Раменки, где расположен избирательный участок номер 2760, и принял участие в голосовании, передает ТАСС.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию РФ и мерах по защите здоровья.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».