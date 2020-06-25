 

Медведев одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 9:48, Новости дня

Заместитель председателя Совета Безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к Конституции.

Утром в четверг, в первый день проведения очного голосования, Медведев приехал к зданию «Шуваловской гимназии №1448» на улице Довженко в столичном районе Раменки, где расположен избирательный участок номер 2760, и принял участие в голосовании, передает ТАСС.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию РФ и мерах по защите здоровья.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8:00 до 16:00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Guardian – Великобритания увеличила продажу оружия авторитарным режимам на 1 млрд фунтов

23.05 / В новостройке в Москве обрушился лестничный марш

27.04 / Умные часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти

24.04 / Чехия сняла запрет на выезд за границу

19.05 / Судья в Орегоне признал недействительными ограничения по коронавирусу

21.06 / Кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5

22.05 / Экономика: Европа и Азия отказываются от американского газа

22.06 / Делегацию Венесуэлы на параде Победы в Москве возглавит глава МИД

16.06 / Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

06.06 / Стала известна дата возобновления сезона в английской футбольной Премьер-лиге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска