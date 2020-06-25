“Аэрофлот” выполняет люксовые рейсы за рубеж несмотря на карантин – “Ведомости”

25.06.2020, 9:42, Новости дня

Несмотря на запрет международных полетов, “Аэрофлот” продолжает выполнять люксовые пассажирские рейсы за рубеж. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщают “Ведомости”.

Как минимум с начала июня самолеты авиакомпании “Аэрофлот” летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, утверждает издание.

Начиная со второй недели июня количество рейсов увеличилось – перелеты в эти города, за исключением Тель-Авива и Сеула, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону. На минувшей неделе появились два рейса в Рим.

“Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты”, – заявили изданию два сотрудника “Аэрофлота”.

Газета отмечает, что все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у “Аэрофлота” и до эпидемии. Продажи билетов на них носят эксклюзивный характер и открываются менее чем за неделю. По словам источников “Ведомостей”, рейсы никак не рекламируются – информация передается посредством сарафанного радио, и спрос на них “очень хороший”.

Купить билеты на эти рейсы может только человек с гражданством или видом на жительство в одной из европейских стран, рассказал изданию сотрудник “Аэрофлота”. При этом на обратные рейсы из этих городов в Москву “Аэрофлот” билеты не продавал, так как Россия закрыта для граждан других стран.

В самой компании и Росавиации информацию не прокомментировали. Между тем на горячей линии “Аэрофлота” автоответчик информирует: “На текущий момент информация о датах полетов по международным направлениям отсутствует”.

По информации системы бронирования “Аэрофлота”, с которой ознакомился РБК, улететь из Москвы в Нью-Йорк можно уже 28 или 30 июня. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.

Из-за пандемии коронавируса Россия 27 марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано лишь для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.