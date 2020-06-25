Доклад Госдепартамента: террористические группировки адаптируются и распространяются

25.06.2020, 9:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Несмотря на крупные победы над такими террористическими организациями, как «Исламское государство» и «Аль-Кайда», остановить их распространение в мире не удалось.

Это один из печальных выводов, к которому пришли авторы нового доклада правительства США о терроризме.

В ежегодном анализе ситуации с терроризмом, опубликованном Госдепартаментом в среду, отмечаются «большие успехи» в антитеррористических усилиях Вашингтона.

Документ указывает на поражение халифата «Исламского государства» в Ираке и Сирии, уничтожение бывшего лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади и ликвидацию Хамзы бин Ладена – сына основателя «Аль-Кайды» Усамы бин Ладена.

Однако в докладе делается вывод, что этого недостаточно.

«Несмотря на эти успехи, опасные террористические угрозы сохранились», – резюмируют составители доклада.

Высшие американские чиновники говорят, что сложность стоящей задачи частично объясняется «многообразным и динамичным раскладом угроз», то есть их широким спектром – от джихадистских группировок до сторонников превосходства белой расы, а также тем фактом, что мир полагается на Вашингтон как на лидера в этой борьбе.

«Нынешняя администрация взялась за террористические угрозы, значение которых просто преуменьшалось предыщущей администрацией, – заявил госсекретарь Майк Помпео журналистам в среду. – Мы непоколебимы в своем стремлении привлечь террористов к ответственности».

Другие чиновники предупреждают, что еще одна проблема состоит в том, что террористические группировки адаптируются, находят способы выжить и расширить свою деятельность, несмотря на попытки искоренить их, особенно в случае «Исламского государства».

«Мы должны помнить о том, что нужно и дальше оказывать давление», – заявил журналистам координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

«Мы наблюдаем непрерывную эволюцию "Исламского государства" от структуры, которая хотела контролировать территорию, до глобальной сети, которая охватывает все обитаемые континенты», – добавил он.

В среду программа Госдепартамента «Награды за правосудие» объявила об удвоении вознаграждения за нынешнего лидера «Исламского государства» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши (также известного как Амир Мухаммад Саид Абдал Рахман аль-Мавла), которое теперь составляет 10 миллионов долларов.

Критики антитеррористической стратегии Вашингтона предполагают, что расширение работы в этом направлении, а именно розыск ключевых лидеров, таких как аль-Кураши, едва ли приведет к улучшению результатов.

Некоторые эксперты и бывшие чиновники предупреждают о соблазне слишком сильно полагаться на военную силу в качестве быстрого средства решения проблемы.

«Ослабить террористические группировки очень легко. Как только вы получаете информацию и размещаете военные силы и средства в правильном месте, их необычайно легко ослабить, – заявил законодателям в среду бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл – Но их также очень легко восстановить».