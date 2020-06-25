США заверили Россию, что пока не планируют проведение ядерного испытания

25.06.2020, 9:40, Новости дня

США заявили России, что у администрации Дональда Трампа нет причин для проведения ядерного испытания «в настоящее время», но они сохраняют за собой право провести такое испытание в случае необходимости.

«Мы четко дали понять, как это было с того момента, когда мы объявили мораторий на испытания в 1992 году, что мы сохраняем и будем сохранять возможности для проведения ядерных испытаний, если увидим для этого причины, какими бы они ни были», – заявил глава делегации США на переговорах по ядерной проблематике Маршалл Биллингсли журналистам в Вене.

«Но я сказал, что на данном этапе мне неизвестно о какой-либо конкретной причине для проведения испытаний», – добавил он.

Биллингсли отметил, что российская делегация задавала ему вопросы о возможности проведения ядерного испытания Соединенными Штатами, основываясь на сообщениях в СМИ, что такое испытание обсуждалось американскими официальными лицами в мае.

«Я не стал бы исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать?» – сказал Биллингсли.