NASA: Океан спутника Юпитера Европы способен поддерживать жизнь

25.06.2020, 9:30, Разное

В ходе проведения виртуальной конференции планетологи агентства NASA заявили, что океан спутника Юпитера Европы способен полноценно поддерживать жизнь. Новая модель ученых говорит о том, что состав воды подобен земным океанам.

Также сотрудники NASA считают, что вода, которая скрывается под оболочкой луны, образовалась из-за радиоактивного распада или приливов, разрушающих минералы.

Диаметр Европы более трех тысяч километров, поэтому спутник считается самой крупной луной в Солнечной системе. Благодаря наблюдениям, полученным с помощью аппаратов Galileo и Voyager, под корой космического объекта находится океан, происхождение которого вызывает множество вопросов.

Ученые NASA создали модель геохимических резервуаров, расположенных внутри Европы. Оказалось, что различные минералы способны терять летучие вещества и жидкость при разных температурных режимах и глубинах. По словам исследователя Мохита Мелвани Дасвани, они соответствуют массе земного океана. Изначально воды спутника Юпитера были немного кислыми, в них были сульфаты, углекислый газ и кальций. Однако сейчас океан обогащен хлоридами, и его состав означает, что там может существовать жизнь.