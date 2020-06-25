 

NASA: Океан спутника Юпитера Европы способен поддерживать жизнь

25.06.2020, 9:30, Разное

В ходе проведения виртуальной конференции планетологи агентства NASA заявили, что океан спутника Юпитера Европы способен полноценно поддерживать жизнь. Новая модель ученых говорит о том, что состав воды подобен земным океанам.
Также сотрудники NASA считают, что вода, которая скрывается под оболочкой луны, образовалась из-за радиоактивного распада или приливов, разрушающих минералы.

Диаметр Европы более трех тысяч километров, поэтому спутник считается самой крупной луной в Солнечной системе. Благодаря наблюдениям, полученным с помощью аппаратов Galileo и Voyager, под корой космического объекта находится океан, происхождение которого вызывает множество вопросов.

Ученые NASA создали модель геохимических резервуаров, расположенных внутри Европы. Оказалось, что различные минералы способны терять летучие вещества и жидкость при разных температурных режимах и глубинах. По словам исследователя Мохита Мелвани Дасвани, они соответствуют массе земного океана. Изначально воды спутника Юпитера были немного кислыми, в них были сульфаты, углекислый газ и кальций. Однако сейчас океан обогащен хлоридами, и его состав означает, что там может существовать жизнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В ВОЗ признали высокую эффективность борьбы с коронавирусом в России

13.04 / Первые признаки COVID-19 могут быть почти неотличимы от симптомов болезней сердца

04.06 / Володин: Дума приняла 29 законов для борьбы с последствиями коронавируса

26.04 / «Слишком много шума мы наделали»

04.06 / Мнение: О настоящем поводе для чрезвычайной ситуации

16.05 / Экс-супруг Лолиты Милявской познакомил дочь с новой семьёй

19.06 / «Какая-то булимия!»: Юлия Высоцкая сравнила просмотр сериалов с опасным заболеванием

10.05 / “Низкий поклон”: почтившая память погибших на войне Бузова не сдержала слез

07.06 / Мнение: Человек, сделавший Россию особенной

11.06 / В Воронеже полицейский сбил трех человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска