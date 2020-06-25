Травматолог-ортопед рассказал о худшей летней обуви

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25.06.2020, 9:23, Разное

Травматолог-ортопед Михаил Вихтар считает, что ношение обуви на плоской подошве летом может привести к деформации стопы. Он категорически не рекомендовал россиянам носить сланцы.

Специалист отметил, что для летней обуви важен проработанный каркас, а также поддержка для ступней с внутренней стороны. Эксперт также рекомендует носить специальные ортопедические стельки для обуви.



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