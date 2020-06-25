 

Мнение: Посылы Путина

25.06.2020, 9:18, Разное

Шесть ключевых тезисов статьи Путина в американском журнале National Interest.

Мне трудно что-нибудь добавить к написанному Андреем Липским в «Новой газете».

Как и на автора рецензии «на меня публикация произвела скорее впечатление постмодернистского текста. В котором перемешаны разные стили. В котором достоверные и устоявшиеся в исторической литературе факты и оценки соседствуют с весьма сомнительными, порой даже претендующими на звание фейков. В котором в одном флаконе — и правда, и полуправда, и просто неправда. В котором оценки пересыпаны цитатами, не всегда эти оценки подтверждающими. И, наконец, где есть очевидное переплетение различных посылов, смыслов, в которых прошлое часто лишь ширма для актуального политического высказывания».

Вот шесть главных тезисов творчества Владимира Путина, на которые обратил внимание Андрей Липский:

– Не надо все валить на Россию

– Не надо принуждать Россию к вынужденным экстремальным действиям в критической ситуации

-«Легитимность» территориальных приобретений.

– Ответка главным «клеветникам России»

– Значение Ялты, Потсдама и Сан-Франциско

И, пожалуй, главное!

«… неожиданный призыв к окончанию политизированных «войн памяти». Что это: понимание, что они — обоюдоострое оружие? Что они — дополнительный фактор и так обостренных до крайности взаимоотношений России с окружающим миром? Что, мол, «не мы это начали»? Что в этих войнах можно и проиграть? Или это просто что-то вроде «мирных инициатив» времен советского застоя, которые отвергались, но их настойчиво продолжали выдвигать? Право, не знаю. Но мне как историку по образованию хотелось бы верить в честность и выполнимость такого пожелания автора: «Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем нужны правда и объективность».

Полностью рецензию Андрея Липского можно прочитать здесь.

Или здесь:

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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