Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

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25.06.2020, 9:18, Новости дня

Порядка 6 миллиардов рублей потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми. Большую часть денег составляют выплаты семьям по 10 тысяч в качестве поддержки в период пандемии по COVID-19.

Подать заявление на "президентские" 10 тысяч рублей на ребенка можно до 1 октября. Для этого необходимо оставить заявление на сайте Госуслуг. В течение двадцати дней средства поступят на счет.

Министр соцзащиты Алтайского края  Наталья Оськина уточнила: "Подавать заявление на  выплаты можно до 1 октября. На эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей, порядка 750 миллионов уже выдано. Пока треть заявлений отклонена из-за проблем с документами".

Как сообщает ГТРК "Алтай", вещающая на телеканале "Россия 1", до 1 октября право на получение субсидий и льгот можно оформить без заявления. Сюда входят меры поддержки на первого ребенка и коммунальные субсидии.

Начальник управления по соцвыплатам Минсоцзащиты Алтайского края Оксана Кудинова отметила: "В крае продолжают обеспечивать продуктовыми наборами малообеспеченные семьи и пожилых людей. В свою очередь, они тоже помогают, к примеру, шьют маски. За несколько месяцев серебряные волонтеры сшили 50 тысяч масок, которые затем бесплатно раздали детям".

Текст:

ГТРК "Алтай"



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