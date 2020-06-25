Судья в Приморье ушла в отставку после конфликта с прокурором

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25.06.2020, 9:16, Новости дня

Квалификационная коллегия судей Приморского края понизила в квалификационном классе судью Советского районного суда Владивостока Рону Сопчук, обратившуюся к представителю Генпрокуратуры в «чужом» процессе по иску к экс-мэру города Игорю Пушкареву. После этого судья подала в отставку.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, Сопчук зашла на процесс, который касался взыскания с Пушкарева и группы компаний «Востокцемент» более 1,4 млрд рублей, и «агрессивно повела себя по отношению к представителю Генпрокуратуры». После этого совет судей региона провел проверку и рекомендовал региональной квалификационной коллегии судей досрочно прекратить полномочия Сопчук.

«(Решение коллегии) – понижение в квалификационном классе. Сопчук подала в почетную отставку», – сказал РИА «Новости» представитель коллегии.

По его словам, заявление об отставке удовлетворено.

По данным местных СМИ, Сопчук, являющаяся супругой депутата Госдумы Сергея Сопчука, занимала должность судьи Советского районного суда Владивостока с 2006 года. В перерыве заседания по делу Пушкарева она обратилась к представителю Генпрокуратуры после того, как прокурор упомянул в своем выступлении депутата. Судья Сопчук якобы пыталась подарить цветы представителю Генпрокуратуры.

В марте суд во Владивостоке полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к Пушкареву и его компаниям на 1,452 млрд рублей. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора. В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.



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