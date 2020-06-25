Доктор Комаровский назвал необычный способ спасения от жары

25.06.2020, 9:16, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что шарф можно использовать для охлаждения при жаре.

«Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее», – рассказал Комаровский в Instagram.

По его словам, шарф можно намочить водой и мокрым повязать на шею. Врач отметил, что такой способ поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов.

«Почему это так важно? Ну, во-первых, шея реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение», – отметил медик.

Комаровский также добавил, что шарфы можно брызгать средствами от комаров и других насекомых. Такой способ поможет избежать укусов.

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Доктор Комаровский поделится секретом: оказывается, шарф поможет не только согреться в мороз, но и охладиться в жару. Как именно – смотрим видео, там всё подробно рассказано! #докторкомаровский #лето #жара #шарф #лайфхак

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 24 Июн 2020 в 3:48 PDT

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