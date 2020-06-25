Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

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25.06.2020, 9:16, Новости дня

Российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находятся 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс, в судно поступает вода, информирует газета «Нурлюс».

«Мы получили сообщение о том, что российское судно село на мель к юго-востоку от Арнойя, в 06.00 по местному времени (07.00 мск)», – сообщил представитель центрального спасательного управления Борд Мортенсен.

Речь идет о российском рыболовном судне «Кокшайск». По его словам, в судно поступает вода, передает ТАСС.

Два норвежских судна находятся в настоящее время рядом с траулером и следят за ситуацией. По информации телекомпании NRK, на место вылетел также вертолет со спасателями.

«Нам нужно посмотреть, что будет требоваться и придется ли эвакуировать людей с судна», – отметил Мортенсен, добавив, что ситуация в данный момент стабильна.



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