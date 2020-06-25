“Практика времен Януковича”. Гончарук заявил, что в правительство возвращаются коррупция и “схематозик”

25.06.2020, 9:15, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире “Радио НВ” 23 июня высказал мнение, что после смены правительства в Кабинет Министров возвращаются коррупционные схемы.

“Проблема в том, что в правительство возвращается коррупция – отдельный “схематозик” возникает и в строительстве, и в экологической инспекции, налоговая возвращается к практикам времен [президентства Виктора] Януковича… Есть очень много вещей, которые меня беспокоят”, – сказал Гончарук.

По его мнению, последствия таких действий будут очевидны примерно через полгода-год.

“Я думаю, что нас всех ждет холодная осень. Не в смысле погоды, а в том смысле, что много эффектов будет проявлено и из-за отсутствия денег, и из-за кризиса в энергетике, и из-за кризиса в таких банальных вещах, как закупка лекарств… Кадровую чехарду весной в Министерстве здравоохранения и давление на государственное предприятие, которое должно осуществлять закупки, все видели”, – отметил бывший премьер.

Он считает, что все это стало в том числе причиной отказа народных депутатов поддержать программу правительства Дениса Шмыгаля.

“Не думаю, что основные претензии парламента к правительству Шмыгаля сейчас заключаются в том, что документ некачественный (хотя к нему действительно много вопросов)… Думаю, что основные претензии как раз в том, что я уже перечислил. Нельзя не замечать, что возвращаются коррупционные практики, нельзя не замечать, что отдельные большие блоки, которые должны быть давно реформированы, сейчас стоят, нельзя не замечать, что тот очень хороший, по моему мнению, темп, который был взят в первые шести месяцев, сейчас буксует”, – сказал политик.

Гончарук убежден, что в Украине наблюдается откат в реформах по многим направлениям.

“Посмотрите на ProZorro, на то же ВНО… То есть я понимаю, что, возможно, смелости принять решение об их отмене не хватит, но тот текст, тот нарратив, который звучит из властных кабинетов, он очень настораживает. Это говорит о том, что кому-то опять хочет создать преференции за счет других, кому-то где-то хочется быть более равным и иметь больше доступа, чем другие… Меня очень беспокоит, что мы можем вернуться во времена Януковича. Не в смысле, что у нас при власти будет откровенный бандит – очевидно, так плохо не будет”, – сказал экс-премьер.

Юрист Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. Вскоре после назначения он заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. “Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности”, – заявил президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.

На должности премьера Гончарука сменил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.