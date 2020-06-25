 

В Украине почти 1000 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд

25.06.2020, 9:15, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 25 июня. 

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. До этого более 900 случаев фиксировали только дважды – 18-го и 23 июня.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено во Львовской области – 204. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 606 766 тестирований на коронавирус, еще 163 941 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 870 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 372 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1753;
Волынская область – 2024;
Днепропетровская область – 1069;
Донецкая область – 399;
Житомирская область – 1337;
Закарпатская область – 2454;
Запорожская область – 561;
Ивано-Франковская область – 2171;
Киев – 4613;
Киевская область – 2373;
Кировоградская область – 636;
Луганская область – 75;
Львовская область – 4627;
Николаевская область – 377;
Одесская область – 1465;
Полтавская область – 301;
Ровенская область – 3248;
Сумская область – 277;
Тернопольская область – 1815;
Харьковская область – 1947;
Херсонская область – 188;
Хмельницкая область – 645;
Черкасская область – 616;
Черновицкая область – 4531;
Черниговская область – 506.

Підтверджено 40 008 випадків COVID-19, з них 17 758 одужали, 1067 померли. Протягом останньої доби лабораторно…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 24. juuni 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,74 млн вылечились, а более 482,7 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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