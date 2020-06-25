«Я практически избавился от иллюзий, но не могу не верить»

25.06.2020, 9:09, Разное

Обращения худруков Валерия Фокина и Евгения Миронова накануне приговора по «театральному делу».

Валерий Фокин,худрук Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин. Фото: РИА Новости

— Уважаемые коллеги, друзья! 26 июня будет оглашено решение суда по «театральному делу» Кирилла Серебреникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского, Юрия Итина. Мы все были свидетелями этого изматывающего и абсурдного процесса и, уверен, что мы — все те, кто «делает театр» в нашей стране, переживали его так же остро, как будто обвинения выдвигали нам.

И сейчас именно НАМ прокуратура предлагает вынести приговор, лишить свободы на долгие годы и заплатить штрафы за то, что мы делали свое дело, и делали его хорошо.

Разумеется, такой приговор, если он будет вынесен, противоречит всем законом логики и здравого смысла и погружает нас в кафкианский морок и кошмар. Но кроме ярких литературных образов хочется отметить, что в результате может быть создан опаснейший прецедент, который, безусловно, серьезно повлияет на развитие нашей культуры — ведь он покажет полную незащищенность художника, его уязвимость, доходящую до абсурда.

Несмотря на то что за свою долгую жизнь я практически избавился от иллюзий, что было довольно болезненным процессом, я не могу не верить, что суд примет верное, справедливое решение и 26 июня 2020 года Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский и Юрий Итин смогут вернуться домой и продолжат заниматься тем, что получается у них лучше всего: делать российский театр, которым — пока еще — мы можем гордиться.

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— Услышав о сроках, которые на заседании по делу Седьмой студии запросил для обвиняемых прокурор, я испытал возмущение и смятение. Вот уже три года продолжается «театральное дело», много месяцев продолжается судебное разбирательство. Всем, кто следил за ходом слушаний, совершенно очевидно, что следствие было проведено с огромным количеством нарушений и натяжек, что обвинение, что называется, шито белыми нитками.

С другой стороны, во время процесса стало еще раз понятно, что проект «Платформа» был важнейшим творческим событием в культурной жизни страны, что люди, придумавшие и реализовавшие его, достойны благодарностей и наград, а не преследования и наказания.

Я глубоко уверен в том, что наши коллеги — Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин — честные люди, руководствовавшиеся исключительно интересами дела. И те нарушения, которые имели место (наличия таковых никто и не отрицает) при ведении дел на «Платформе», были вызваны не чьим-то злым умыслом, а недостатками законодательства в области культуры, запутанностью системы освоения бюджетных средств и отчетности. Деятели культуры уже много лет говорят о необходимости совершенствования этого законодательства — и находят понимание у руководителей органов законодательной и исполнительной власти страны.

Почему в этих условиях прокуратура занимает такую необъективную, тенденциозную, я бы сказал — свирепую, позицию, остается только гадать. Не приняты во внимания очевидные доказательства отсутствия сговора и злого умысла, отброшены поручительства и свидетельства уважаемых представителей общественности, в том числе выдающихся деятелей российской культуры.

Несправедливый, необъяснимо жестокий приговор по этому делу может нанести огромный, непоправимый ущерб культурной жизни России,

всему будущему театра и искусства вообще, а значит — всему нашему обществу. Не желая и не имея право оказывать давление на суд, я хочу надеяться, что судья сумеет трезво взвесить все обстоятельства, беспристрастно оценить ситуацию и не допустить вопиющей несправедливости.

Иначе будущее нашей культуры незавидно.

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