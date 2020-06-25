Валерий Меладзе наслаждается карантином и общением с семьей

25.06.2020, 9:09, Разное

Валерий Меладзе признался, что карантин из-за пандемии коронавируса заставил его впервые за 25 лет остановиться. Певец наслаждается временем, проведенным в кругу семьи.

Артист придерживается правил самоизоляции, поэтому практически не покидает свой дом. По словам Валерия Меладзе – это непередаваемое удовольствие, когда никуда не нужно торопиться. У 55-летнего музыканта появилась уникальная возможность подумать над собственной жизнью и сделать дела, на которые всегда не хватало времени. Например, он разобрался со старыми налоговыми декларациями, перебрал гардероб и подарки поклонников. Теперь вещи певца могут поместить в один шкаф, а то, что он не носит, планирует раздать.

Валерий Меладзе отметил, что теперь он с Альбиной Джанабаевой и детьми живет как настоящая семья. До карантина все куда-то бежали и спешили, а собирались вместе только на праздники. Музыкант признался, что он словно «ехал на эскалаторе, по которому все время нужно было бежать вверх». Он мечтал немного остановиться и выдохнуть.

Ранее артист бывал дома очень редко, поэтому и замечания детям делал не часто. Теперь наследники слышат от него наставления регулярно. Валерий Меладзе надеется, что дети оценят время, проведенное на карантине с семьей. Ведь раньше их удавалось только провожать по утрам и целовать на ночь.