 

В отношении разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата не стали возбуждать дело

25.06.2020, 9:08, Новости дня

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», – сказал источник, передает ТАСС.

По данным СМИ, перед парадом в ознаменование 75-й годовщины Победы на Красной площади солдат-срочник из исторической роты устроил словесную перепалку с сослуживцем, после чего отказался выполнить приказ командира и покинуть строй. После этого молодого человека перевели в резерв, и он разбил стекло микроавтобуса ФСО. Нарушителя «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру.

Сообщалось, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу, а также хулиганство. 



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