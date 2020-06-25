Елена Летучая: «Я никогда не зацикливалась на теме рождения детей»

25.06.2020, 8:53, Разное

Телеведущая Елена Летучая несколько лет счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. Она призналась, что на теме рождения детей никогда не зацикливалась.

По словам знаменитости, сначала она задумывалась о том, чтобы стать матерью. Однако со временем Елена Летучая поняла, что ее переживания разрушающие. Телеведущая не хотела «грызть себя изнутри» из-за этого желания. Она стремится, чтобы вокруг нее были только светлые мысли и отсутствовал негатив. Поэтому, если высшие силы дадут ей с Юрием Анашенковым ребенка, они станут самыми лучшими в мире родителями. Если этого не произойдет, звезда не будет «убиваться и плакать». Елена Летучая уверена, что может быть счастливой и без детей. У Юрия Анашенкова есть двое наследников от предыдущего союза. Супруга с ними отлично поладила и приняла как родных.

Елене Летучей пять раз делали предложение руки, она жила в нескольких гражданских браках, но официально регистрировать отношения не хотела. Когда она встретила будущего мужа, то поняла, что по-настоящему счастлива. На День Валентина бизнесмен преподнес возлюбленной кольцо, и она ответила согласием. Свадьба состоялась в кругу близких друзей и родных. Пара до конца скрывала свои фамилии, поэтому сотрудники виллы, которую они забронировали, узнали о бракосочетании Елены Летучей за неделю до торжества.