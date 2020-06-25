Ученый оценил шансы жизни людей на Луне и Марсе

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25.06.2020, 8:48, Новости дня

Люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля – наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

Так, доза радиации на Луне в 400 раз больше земной. На Марсе галактическое космическое излучение тоже является слишком активным и пагубным образом влияет на здоровье человека.

Шуршаков также добавил, что выбирая «новый дом» для человечества, в первую очередь, надо искать магнитное поле. Именно оно создает защитный барьер для живых существ.

«Магнитосфера создает защитный экран, и если ее нет, то близлежащей звездой с экзопланеты будет сильно сдуваться атмосфера, со всеми вытекающими последствиями для живых организмов», – сказал он.

Ранее российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны. 



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