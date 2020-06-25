 

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

25.06.2020, 8:30, Новости дня

Депутат Госдумы Василий Власов отправила на имя министра просвещения Сергея Кравцова обращение, в котором предложил установить ежемесячную выплату для семей при отказе от места в детском саду.

Депутат указал, что в РФ по-прежнему существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Одним из решений, по его словам, может стать ежемесячная выплата, которую семья по своему желанию будет оформлять взамен места в детском саду, передает RT.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», – говорится в обращении депутата.

При этом Власов уточнил, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Парламентарий считает, что такие меры позволят существенно сократить очереди в детские сады, поскольку родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату, которая станет для них существенной мерой финансовой поддержки.



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