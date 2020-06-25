 

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

25.06.2020, 8:30, Новости дня

Россиян ждет вторая подряд сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, работа 1 июля будет оплачена в двойном размере, сообщила пресс-служба Роструда.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Роструде уточнили, что люди, которые будут работать 1 июля, получат оплату за этот день в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Такой принцип связан с тем, что на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с ТК, производится в повышенном размере, напомнили в Роструде. За работу 1 июля можно попросить день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается, добавили в ведомстве.

24 июня в РФ также стал нерабочим днем в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



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