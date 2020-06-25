В России началось голосование по поправкам к Конституции, оно продлится до 1 июля

25.06.2020, 8:28, Новости дня

Сегодня, 25 июня, в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля.

С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В столице на него зарегистрировались более миллиона человек – каждый седьмой избиратель.

Подсчет результатов голосования по поправкам начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Изначально голосование по поправкам к Конституции было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. Чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на избирательных участках, было принято решение проводить голосование не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты.

Наблюдатели и независимые эксперты говорят о том, что российские власти в последние недели стремятся повысить явку на референдуме, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников.

Но глава российской ЦИК Элла Памфилова 23 июня сообщила, что к ним поступило лишь около 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции с использованием административного ресурса. “Такого минимума у нас никогда не было”, – заявила она.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.