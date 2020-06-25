Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

25.06.2020, 8:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить», сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам юриста, Ефремов понимает, что может сесть в тюрьму и готов понести наказание. При этом его подзащитный хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Он готов их (детей) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю», – сообщил Пашаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».

При этом адвокат отметил, что «больше не собирается ни с кем договариваться». «Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему (Ефремову) было легче морально. Не то, чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело», – заключил он.

Ранее Пашаев поделился предположением о том, какую сумму может назначить суд в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, информирует сетевое издание «СтарХит».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.