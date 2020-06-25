 

Три игрока НБА подхватили коронавирус

25.06.2020, 8:05, Новости дня

Сразу у трех баскетболистов, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации, выявлен COVID-19. Два игрока выступают за "Сакраменто Кингз", еще один – за "Индиану Пэйсерз".

Положительными оказались пробы защитника "Сакраменто" Алекса Леня, его одноклубника нападающего Джабари Паркера и защитника "Индианы" Малькома Брогдона. Все три игрока находятся на самоизоляции. Ранее коронавирус был выявлен у центрового "Денвера" Николы Йокича и защитника "Сакраменто" Бадди Хилда.

НБА планирует возобновить сезон в конце июля. В борьбу вступят 22 клуба. Все матчи пройдут в Орландо, в Disney World.



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