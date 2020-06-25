 

На федеральной трассе “Амур” жестко столкнулись трактор и тягач

25.06.2020, 8:05, Новости дня

На федеральной трассе в Архаринском районе жестко столкнулись трактор и фура. Два человека, включая водителя, получили травмы.

ДТП произошло около 12 часов ночи на трассе "Амур" у реки Архара. Тягач Freightliner столкнулся с трактором МТЗ-80. Травмы различной степени тяжести получили водитель трактора и его пассажир. Как передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", в настоящее время сотрудники ДПС выясняют причины аварии.

А 21 июня во время переправки через разлившуюся реку Уркан течением унесло вездеход и двоих мужчин, которые не успели выбраться из заглохшего транспорта. Накануне затонувший вездеход удалось обнаружить, но из-за сильного течения обследовать его специалисты не смогли. На сегодняшний день уровень воды упал примерно на 4 метра. Это позволило начать поиски пропавших амурчан рядом с автомобилем.

Текст:

ГТРК "Амур"



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