 

За сутки боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных

25.06.2020, 8:01, Новости дня

24 июня боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям в районе Широкино, Старогнатовки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – возле хутора Вольный.

“В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22-го и 23 июня наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли, добавили в штабе.

Зведення станом на 07:00 25 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення24 червня збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 24. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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