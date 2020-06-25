 

Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

25.06.2020, 8:01, Новости дня

По данным социологического исследования “ММІ Украина”, водка Green Day набирает популярность среди потребителей Украины самыми быстрыми темпами в сравнении с украинскими конкурентами и вошла в пятерку самых динамично растущих среди всемирных лидеров рынка.

Как мы можем убедиться, свой слоган “Утро будет добрым!” Green Day успешно оправдывает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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