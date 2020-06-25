Коронавирусом в мире заразилось 9,4 млн человек

25.06.2020, 8:01, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 408 757 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 482 184 человека, выздоровели 4 729 511.

В США число инфицированных достигло 2 381 538, умерло 121 979, излечился 656 161 человек.

В Бразилии заболел 1 188 631 человек, 53 830 умерших и 660 469 излечившихся.

Далее следует Россия – 606 043 инфицированных, 8503 умерших и 368 222 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 456 183 человека, 14 476 умерли, 258 685 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 308 337 человек, умерло 43 165.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 264 689 инфицированных и 8 586 умерших; 254 416 заболевших и 4731 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 24 июня заражение коронавирусом подтверждено еще у 940 человек – это максимальная суточная заболеваемость с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.