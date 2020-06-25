8 пророчеств о Третьей мировой войне

25.06.2020, 8:00, Разное

1 Ванга

Провидица не давала конкретных прогнозов о том, какой будет война и будет ли она вообще. Она лишь упомянула в своих предсказаниях, что это будет война за духовные ценности и Россия выживет в ней. Более того, эта страна станет спасительницей мира, спасением для многих человек и душ, она станет духовным центром мира.

Однако предсказания Ванги могут быть и фальсифицированы. Дело в том, что после смерти пророчицы многие пытались писать предсказания сами, прикрываясь её именем, для того, чтобы заработать денег или получить свою выгоду.

Поэтому, даже читая предсказания в интернете, стоит отнестись к ним скептически. Так как её известное имя часто используют шарлатаны, чтобы привлечь к себе внимание или вызвать какой-то скандал в сети.

Именно поэтому не стоит досконально верить словам Ванги: будет ли Третья мировая война или нет. Ведь трудно проследить первоисточник информации в сети.

2️ Нострадамус

В его предсказаниях сказано, что Третья мировая война будет. Однако в одних источниках написано, что в ней будут принимать участие одни страны, в других – другие. Точного перевода этого предсказания пока нет, так как все пророчества автора зашифрованы.

Поэтому и его предсказания точными тоже никто не может назвать. Да и в интернете много различных источников, которые от имени Нострадамуса указывают разные даты этого события, а также наступление войны. Поэтому верить таким неоригинальным источникам тоже не стоит.

3️ Матрона Московская

Например, таким даром обладала православная ясновидящая Матрона Московская. Она не только смогла выжить в атеистическое время, когда за хождение в храм и молитвы человека могли запросто посадить в тюрьму, но и предсказывала людям многие вещи в их жизни.

К ней обращались и, если девушка хотела узнать, выходить ли ей замуж за какого-то человека или нет, как сложится у неё жизнь. Матрона давала предсказания и о России.

Многие спрашивали уже после войны, будет ли ещё одно военное нашествие? Провидица сказала: «и без войны люди умирать будут». Однако что именно она имела в виду, тут совершенно неясно. Вполне вероятно, что это будет вирус, бактерия или ещё что-то, что сегодня неизвестно науке или пока не представляет опасности для человечества.

Лучше всего обратиться к современным ясновидящим, которые обладают даром пророчества и могут сказать правдивую информацию.

4️ Предсказания 90-летней норвежки Гунхильды Смелхус

Одним из признаков приближения войны Смелхус назвала волну иммиграции:

«Люди из бедных стран прибудут в Европу, они придут также в Скандинавию и Норвегию».

Присутствие мигрантов приведет к напряженности и социальным волнениям.

«Это будет короткая и очень жестокая война, и она закончится атомной бомбой». «Воздух будет настолько загрязнен, что мы не сможем дышать. В Америке, Японии, Австралии – в богатых странах – вода и почва будут уничтожены». «И живущие в богатых странах побегут в бедные страны, но они будут так же жестоки против нас, как мы были против них», – говорится в записях норвежского пастора.

5️ Сербский провидец Митар Тарабич (умер в 1899 году)

Он говорил, что слышал голоса в голове, которые рассказывали ему о судьбе его народа и мира. В своих пророчествах он тоже видел «колонны беженцев на сербских границах».

«В этой войне ученые изобретут самые разнообразные и странные пушечные ядра. Взрываясь, они вместо того, чтобы убивать, будут заколдовывать все живое – людей, армии, скот. Под действием этого колдовства они будут спать вместо того, чтобы сражаться, но потом снова очнутся».»Нам (сербам) не придется сражаться в этой войне, другие будут биться над нашими головами», – говорил Тарабич.

По словам провидца, окончательный конфликт затронет большую часть земного шара:

«Только одна страна на краю света, окруженная морями и такая же большая, как наша Европа, будет жить в мире и без проблем».

Какая это страна, читатель, догадайтесь сами.

Интересно, что его потомок Йован Тарабич, который умер в 2014 году, предсказывал, что основная битва будет проходить между Россией и Турцией. В итоге Константинополь вновь станет православным, а «русский человек освободит все православные и сербские земли».

6️ Баварский пророк Маттиас Штромбергер (1753-?)

Он был обычным пастухом. Он предсказывал, что после окончания Второй великой войны наступит «третий всеобщий пожар».

«Третья война станет концом многих народов. Почти все страны примут в ней участие, миллионы людей… они умрут несмотря на то, что они не солдаты. Оружие же будет совершенно иным. После великой последней войны большая ферма сможет быть куплена за две или три золотые монеты», – описывал послевоенный мир Штромбергер.

7️ Немецкий ясновидящий Алоис Ирльмайер (1894-1959)

Алоис помогал искать пропавших без вести на войне. Он утверждал что видел «картинки» событий из будущего.

«Мир взорвется внезапно, но ему будет предшествовать исключительно плодородный год», – говорил он.

Две цифры должны быть связаны с датой начала войны – 8 и 9.

«Вооруженные силы Востока (мусульманские войска) широким фронтом двинутся на Западную Европу. Китайская Народная Республика завоюет Индию. Пекин во время этих сражений применит свое бак-териологическое оружие… Пять миллионов человек в Индии и соседних с ней странах погибнут. На Востоке будут воевать Иран и Турция. В России произойдет революция и гражданская война. Будет много трупов на улицах, никто не будет их убирать. Русские снова уверуют в Бога и примут знак креста. Как долго это все продлится, я не знаю. Вижу три девят-ки, третья приносит мир. Когда все закончится, часть людей умрет, а остальные будут бояться Бога».

8️ Американский провидец Альберт Пайк (1809-1891)

Альберт Пайк – американский солдат, поэт и высокопоставленный масон, основатель»церкви Сатаны».

В письме от 15 августа 1871 года к итальянскому масону и революционеру Джузеппе Мадзини Пайк описал закулисы трех мировых войн. Он предсказал Первую и Вторую мировые войны как изобретение иллюминатов. Третью мировую войну Пайк видел в конфликте между Израилем и мусульманским миром.

«Эта война должна вестись таким образом, что ислам и государство Израиль взаимно аннигилируют друг друга».

Хотя существование иллюминатов рассматривается некоторыми как теория заговора, Пайк в конце XIX века заявил:

«Мы контролируем ислам, и мы будем использовать его для уничтожения Запада».

По Пайку, мир после Третьей мировой войны будет представлять собой царство Люцифера.

«Народ, разочаровавшись в христианстве, чей идейный дух с этого момента будет без компаса указывающего направление, получит чистое учение Люцифера», – писал сатанист.